Atelier d’écriture Bibliothèque de La Saunière – Local associatif La Saunière

Atelier d’écriture Vendredi 3 octobre, 18h30 Bibliothèque de La Saunière – Local associatif Creuse

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Atelier d’écriture : « Quel lecteur êtes-vous ? »

Un atelier interactif pour explorer vos goûts et habitudes de lecture à travers l’écriture. Venez découvrir quel type de lecteur vous êtes, partager vos impressions et inventer des textes inspirés de vos lectures préférées.

Un moment créatif et convivial pour réfléchir, écrire et échanger autour de la passion des livres.

Bibliothèque de La Saunière – Local associatif route de la Gaieté 23000 La Saunière La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine Parking

