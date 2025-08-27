Atelier d’écriture Bibliothèque Drouot Paris

La Bibliothèque Drouot organise un atelier d’écriture le mercredi 17 septembre de 18h à 20h/ Quel que soit votre niveau, venez nous rejoindre dans une ambiance détendue et bienveillante pour partager tous ensemble le plaisir d’écrire tout en s’amusant ! Plusieurs jeux d’écriture vous seront proposés.

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

Développer votre créativité et votre goût de l’écriture auprès de bibliothécaires

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris

+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr