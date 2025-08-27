Atelier d’écriture Bibliothèque Drouot Paris
Atelier d’écriture Bibliothèque Drouot Paris mercredi 27 août 2025.
La Bibliothèque Drouot organise un atelier d’écriture le mercredi 17 septembre de 18h à 20h/ Quel que soit votre niveau, venez nous rejoindre dans une ambiance détendue et bienveillante pour partager tous ensemble le plaisir d’écrire tout en s’amusant ! Plusieurs jeux d’écriture vous seront proposés.
Développer votre créativité et votre goût de l’écriture auprès de bibliothécaires
Le mercredi 17 septembre 2025
de 18h00 à 20h00
Le mercredi 27 août 2025
de 18h00 à 20h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot 75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr