Atelier d’écriture Bibliothèque Drouot Paris

Atelier d'écriture Bibliothèque Drouot Paris

Atelier d’écriture Bibliothèque Drouot Paris mardi 17 février 2026.

La Bibliothèque Drouot organise un atelier d’écriture le mardi 17 février de 19h à 21h. Quel que soit votre niveau, venez nous rejoindre dans une ambiance détendue et bienveillante pour partager tous ensemble le plaisir d’écrire tout en s’amusant ! Plusieurs jeux d’écriture vous seront proposés.

Suivez le compte Instagram de la bibliothèque Drouot : Bibliothèque Drouot (@bibdrouot) • Photos et vidéos Instagram

Développer votre créativité et votre goût de l’écriture auprès de bibliothécaires
Le mardi 17 février 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-17T20:00:00+01:00
fin : 2026-02-17T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-17T19:00:00+02:00_2026-02-17T21:00:00+02:00

Bibliothèque Drouot 11 rue Drouot  75009 Paris
+33142469778 bibliotheque.drouot@paris.fr


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Drouot et trouvez le meilleur itinéraire