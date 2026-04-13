Atelier d’écriture, Bibliothèque du Puzzle, Avignon
Atelier d’écriture, Bibliothèque du Puzzle, Avignon mardi 14 avril 2026.
Atelier d’écriture Mardi 14 avril, 14h00 Bibliothèque du Puzzle Vaucluse
Entrée gratuite sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-14T14:00:00+02:00 – 2026-04-14T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-14T14:00:00+02:00 – 2026-04-14T16:00:00+02:00
Bibliothèque du Puzzle Rue Pierre Auguste Renoir, 84000 avignon Avignon 84000 Quartier Est Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur https://bibliotheques.avignon.fr/ https://www.facebook.com/avignon.bibliotheques;https://www.instagram.com/avignonbibliotheques/;https://www.youtube.com/c/AvignonBibliotheques;https://www.avignon.fr/les-equipements/les-bibliotheques;https://www.avignon.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.avignon.fr/contacts »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 13 60 50 74 »}] Horaires d’ouverture : Ouverture courant 2025. Ligne 9, 11 et 14 : arrêts Carpeaux ou Lycée René Char
Vous rêvez de vous initier à l’écriture ? Nous aussi ! Venez donc rejoindre notre atelier pour vous amuser avec les mots. Atelier écriture Adulte
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