AGENDA · Saint-Vincent-de-Barrès
Atelier d’écriture, Bibliothèque intercommunale, Saint Vincent de Barrès, Saint-Vincent-de-Barrès
dimanche 20 septembre 2026 · Bibliothèque intercommunale, Saint Vincent de Barrès · Saint-Vincent-de-Barrès
Informations pratiques
Atelier d’écriture Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque intercommunale, Saint Vincent de Barrès Ardèche
20
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Apportez votre photo préférée comme point de départ de cet atelier
Bibliothèque intercommunale, Saint Vincent de Barrès mairie 07210 Saint Vincent de Barres Saint-Vincent-de-Barrès 07210 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes
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