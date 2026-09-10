Atelier d’écriture, Bibliothèque intercommunale, Saint Vincent de Barrès, Saint-Vincent-de-Barrès

Informations pratiques

Atelier d’écriture Dimanche 20 septembre, 10h00 Bibliothèque intercommunale, Saint Vincent de Barrès Ardèche

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Apportez votre photo préférée comme point de départ de cet atelier

Bibliothèque intercommunale, Saint Vincent de Barrès mairie 07210 Saint Vincent de Barres Saint-Vincent-de-Barrès 07210 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

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