Atelier d’écriture Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire Villeneuve-la-Garenne

Atelier d’écriture Mercredi 23 juillet, 15h00 Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire Hauts-de-Seine

10 participant-es maximum

Début : 2025-07-23T15:00:00 – 2025-07-23T17:00:00

Avec Edgar Sekloka

Après avoir fondé le groupe Milk Coffee and Sugar avec Gaël Faye et Touria El Haouzi, Edgar Sekloka publie son premier roman Coffee en 2008, aux éditions Sarbacane. Depuis il en a publié trois autres. Auteur, compositeur, interprète, éperdu des mots, Edgar vous initiera à la poésie rythmée et urbaine.

Adultes & jeunes adultes, débutants acceptés

Bibliothèque Municipale Aimé-Césaire 23 Quai d'Asnières 92390 Villeneuve-la-Garenne Villeneuve-la-Garenne 92390 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 94 10 20

