Atelier d’écriture Bibliothèque Oscar Wilde Paris

Atelier d’écriture — l’invention de soi, animée par Yasmine Achouche

Sur le thème de l’invention de soi, cet atelier ludique se déploiera sur deux séances de 2 heures chacune.

Les différentes propositions d’écriture, qui s’appuieront sur des extraits d’œuvres littéraires, seront l’occasion de partager le plaisir d’écrire dans un cadre bienveillant et stimulant, tout en réfléchissant aux rapports entre l’écriture de l’intime et l’imaginaire. Aucun prérequis n’est nécessaire, seule l’envie compte !

Les participants pourront partager leurs textes lors d’une restitution publique.

La bibliothèque Oscar Wilde vous propose un atelier d’écriture en deux séances. Les deux séances vont se dérouler les mercredis 8 et 15 avril de 18h à 20h. Une restitution aura lieu le samedi 18 avril à 16h.

Le samedi 18 avril 2026

de 16h00 à 17h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-08T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T18:00:00+02:00_2026-04-15T20:00:00+02:00;2026-04-18T16:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris

+33143668429 bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde https://www.facebook.com/bibliothequeoscarwilde



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