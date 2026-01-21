Atelier d’écriture biographique Maison de quartier Bottière Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-06 10:00 – 12:00

Gratuit : non 15€ 15€ par personneréserver en envoyant un mail à les.soeurs.litteraires@gmail.com ou en laissant un message sur https://www.instagram.com/asso.les.soeurs.litteraires Adulte, Senior

Chaque histoire mérite d’être racontée.L’atelier d’écriture biographique est animé par une biographe professionnelle. En petit groupe, chaque mois, un thème différent est proposé pour écrire sa propre histoire. Parce qu’il y a une infinité de possibilités pour se raconter !Des techniques d’écriture simples et ludiques pour explorer les personnages, les lieux, les odeurs, les saveurs et les objets de votre histoire. Sans pression, venez redécouvrir votre histoire et la mettre en mots.Les ateliers sont ouverts à tous, que vous aimiez déjà écrire ou que vous n’osiez pas encore sauter le pas. Pas besoin d’avoir un projet de livre et d’avoir un certain âge, seule l’envie de raconter compte. Les ateliers sont indépendants, il n’est pas obligatoire de tous les suivre.

Maison de quartier Bottière Nantes 44300



