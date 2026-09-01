AGENDA · Taulé
Atelier d’écriture : bottes en liberté Taulé
mardi 22 septembre 2026 · Taulé
Informations pratiques
Taulé
Atelier d’écriture : bottes en liberté
Médiathèque Imagine Taulé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 18:45:00
fin : 2026-09-22 20:15:00
Date(s) :
2026-09-22
Avec ou sans botte secrète, l’atelier Lever l’encre vous invite pour de nouvelles explorations créatives.
Public adulte.
Sur inscription au 02 98 24 76 37 .
Médiathèque Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37
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English :
L’événement Atelier d’écriture : bottes en liberté Taulé a été mis à jour le 2026-09-05 par OT BAIE DE MORLAIX
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