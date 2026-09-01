Informations pratiques

Taulé

Atelier d’écriture : bottes en liberté

Médiathèque Imagine Taulé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 18:45:00

fin : 2026-09-22 20:15:00

Date(s) :

2026-09-22

Avec ou sans botte secrète, l’atelier Lever l’encre vous invite pour de nouvelles explorations créatives.

Public adulte.

Sur inscription au 02 98 24 76 37 .

Médiathèque Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37

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English :

L’événement Atelier d’écriture : bottes en liberté Taulé a été mis à jour le 2026-09-05 par OT BAIE DE MORLAIX