Atelier d’écriture Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence

Atelier d’écriture Médiathèque La Passerelle Bourg-lès-Valence jeudi 23 octobre 2025.

Atelier d’écriture

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-23 18:00:00

fin : 2025-12-04 19:00:00

Date(s) :

2025-10-23 2025-11-06 2025-11-20 2025-12-04

Des ateliers pour expérimenter le plaisir de jouer avec ses mots, explorer son univers créatif et découvrir différents modes d’écriture ; et surtout partager ses textes avec d’autres en profitant d’un cadre d’échanges sensible et convivial.

.

Médiathèque La Passerelle 1 place des Rencontres Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 44 65 mediatheque.lapasserelle@valenceromansagglo.fr

English :

Workshops where you can experience the pleasure of playing with words, explore your creative universe and discover different ways of writing; and, above all, share your texts with others in a sensitive and friendly environment.

German :

Workshops, um die Freude am Spiel mit Worten zu erleben, das eigene kreative Universum zu erforschen und verschiedene Schreibweisen zu entdecken; und vor allem, um seine Texte mit anderen zu teilen und dabei von einem sensiblen und geselligen Austausch zu profitieren.

Italiano :

Laboratori in cui sperimentare il piacere di giocare con le parole, esplorare il proprio universo creativo, scoprire diversi modi di scrivere e, soprattutto, condividere i propri testi con gli altri in un ambiente sensibile e amichevole.

Espanol :

Talleres en los que podrá experimentar el placer de jugar con las palabras, explorar su propio universo creativo, descubrir diferentes formas de escribir y, sobre todo, compartir sus textos con los demás en un entorno sensible y cordial.

L’événement Atelier d’écriture Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-10-10 par Valence Romans Tourisme