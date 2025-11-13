Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’écriture Cahors

Atelier d’écriture Cahors jeudi 13 novembre 2025.

75 rue Joffre Cahors Lot

Début : 2025-11-13 19:00:00
2025-11-13

Atelier d’écriture avec Lauriane Beucher.
75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44 

English :

Writing workshop with Lauriane Beucher.

German :

Schreibworkshop mit Lauriane Beucher.

Italiano :

Laboratorio di scrittura con Lauriane Beucher.

Espanol :

Taller de escritura con Lauriane Beucher.

