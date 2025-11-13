Atelier d’écriture Cahors
Atelier d’écriture Cahors jeudi 13 novembre 2025.
Atelier d’écriture
75 rue Joffre Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Atelier d’écriture avec Lauriane Beucher.
Atelier d’écriture avec Lauriane Beucher. .
75 rue Joffre Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 35 66 44
English :
Writing workshop with Lauriane Beucher.
German :
Schreibworkshop mit Lauriane Beucher.
Italiano :
Laboratorio di scrittura con Lauriane Beucher.
Espanol :
Taller de escritura con Lauriane Beucher.
L’événement Atelier d’écriture Cahors a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Cahors Vallée du Lot