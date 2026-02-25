Atelier d’écriture Salon Kogo Mochi Cambo-les-Bains

Atelier d’écriture

Salon Kogo Mochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Laissez votre créativité s’exprimer ! Ouvert à tous les niveaux !

Explorez votre potentiel créatif dans une ambiance conviviale. Repartez avec votre carnet d’écriture et passez un moment avec Marie Fleury romancière.

Matériel inclus, 1 mochi et 1 thé offerts, dans un cadre privatisé.

Maximum 8 personnes, sur inscription. .

Salon Kogo Mochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 91 71

