Atelier d’écriture Salon Kogo Mochi Cambo-les-Bains
Atelier d’écriture Salon Kogo Mochi Cambo-les-Bains samedi 28 mars 2026.
Atelier d’écriture
Salon Kogo Mochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Laissez votre créativité s’exprimer ! Ouvert à tous les niveaux !
Explorez votre potentiel créatif dans une ambiance conviviale. Repartez avec votre carnet d’écriture et passez un moment avec Marie Fleury romancière.
Matériel inclus, 1 mochi et 1 thé offerts, dans un cadre privatisé.
Maximum 8 personnes, sur inscription. .
Salon Kogo Mochi 13 Rue Azpikoa Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 53 91 71
