ATELIER D’ÉCRITURE Capestang

La ferme Les Roses Canal du Midi vous invite à un moment d’écriture et de rencontre avec soi-même avec Dominique Chailan, auteure, pour un atelier d’écriture sensible et inspiré par la nature.

Dans un cadre calme et naturel, cet atelier sera un moment pour ralentir, respirer et laisser les mots venir naturellement.

Pendant ces deux heures, Dominique vous guidera pas à pas à travers plusieurs moments d’écriture et de partage

-> Accueil et présentation

Moment pour faire connaissance, découvrir l’univers de l’auteure et créer une ambiance bienveillante.

-> Écriture de l’autoportrait

Un premier exercice pour poser quelques mots sur vous qui vous êtes, vos souvenirs, vos ressentis. Une manière douce d’entrer dans l’écriture.

-> Écriture inspirée par la nature

La nature autour de nous sera notre source d’inspiration le calme, les sons, les sensations. Nous écrirons à partir de ce que l’on ressent dans l’instant.

-> Lecture des textes (facultatif)

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il sera possible de lire son texte au groupe dans un moment d’écoute et de respect.

-> Temps d’échange et de partage

Nous terminerons par un moment de discussion autour des ressentis, des émotions et de ce que chacun aura vécu pendant l’atelier.

Cet atelier est ouvert à tous.

Aucune expérience en écriture n’est nécessaire.

Il suffit simplement d’avoir envie de prendre un moment pour soi. .

Capestang 34310 Hérault Occitanie +33 7 81 54 54 54

English :

Wellness workshop with goats

A simple moment to reconnect with nature, observe the animals, share a moment and discover the life of our young goats.

