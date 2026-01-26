Atelier d’écriture Carnet de Voyage La Bib Villeneuve-sur-Lot

Atelier d’écriture Carnet de Voyage

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-07

Plongez dans un atelier d’écriture créatif, inspiré par Invitation au voyage de Charles Baudelaire. Créez votre propre journal de bord, guidé par notre intervenante Caroline Carrigou.

A partir de 15 ans, sur inscription (durée 2h).

Plongez dans un atelier d’écriture créatif, inspiré par Invitation au voyage de Charles Baudelaire. Créez votre propre journal de bord, guidé par notre intervenante Caroline Carrigou.

A partir de 15 ans, sur inscription (durée 2h). .

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture Carnet de Voyage

Immerse yourself in a creative writing workshop, inspired by Charles Baudelaire’s Invitation au voyage. Create your own journal, guided by Caroline Carrigou.

Ages 15 and over, registration required (duration: 2 hours).

L’événement Atelier d’écriture Carnet de Voyage Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Villeneuve Vallée du Lot