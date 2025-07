Atelier d’écriture Château-Renard

Atelier d’écriture Château-Renard samedi 19 juillet 2025.

Atelier d’écriture

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Début : 2025-07-19 15:00:00

2025-07-19

Partagez un moment d’inspiration et de création

autour des mots, dans une ambiance conviviale

et bienveillante.

ATELIER D’ÉCRITURE

Débutants comme passionnés sont les

bienvenus ! Ouvert à tous, sur inscription. .

English :

Share a moment of inspiration and creation

around words, in a friendly

atmosphere.

German :

Teilen Sie einen Moment der Inspiration und Kreativität

rund um Worte in einer freundlichen Atmosphäre

und wohlwollender Atmosphäre.

Italiano :

Condividere un momento di ispirazione e creazione

intorno alle parole, in un’atmosfera amichevole

e amichevole atmosfera.

Espanol :

Compartir un momento de inspiración y creación

en torno a las palabras, en un ambiente

y cordial ambiente.

L’événement Atelier d’écriture Château-Renard a été mis à jour le 2025-07-08 par OT 3CBO