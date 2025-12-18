ATELIER D’ÉCRITURE

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 18:00:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

Offrez-vous un moment de créativité !

Autour du thème du cinéma, votre imagination prend vie décors, personnages et scènes se dessinent au fil de l’écriture, le tout dans une ambiance conviviale et bienveillante. Des exercices simples, sans besoin de talent particulier, pour écrire, partager et échanger librement. Atelier animé par Aurélie de Ô Bien Naître. Ouvert à tous, sur inscription. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Treat yourself to a moment of creativity!

L’événement ATELIER D’ÉCRITURE Château-Renard a été mis à jour le 2025-12-18 par OT 3CBO