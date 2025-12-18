ATELIER D’ÉCRITURE Château-Renard
45 Place de la République Château-Renard Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-20 17:30:00
fin : 2026-01-20
2026-01-20
“LETTRES CROISÉES ENTRE VILLE & CAMPAGNE”
Un atelier ouvert à tous pour jouer avec les mots et imaginer une correspondance entre ville et campagne. Venez écrire, échanger et laisser parler votre créativité. Gratuit, sur inscription. .
45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71
English :
WRITING WORKSHOP
?CROSSED LETTERS BETWEEN TOWN & COUNTRY?
