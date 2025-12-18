ATELIER D’ÉCRITURE Château-Renard

ATELIER D’ÉCRITURE

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-01-20 17:30:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20

ATELIER D’ÉCRITURE

“LETTRES CROISÉES ENTRE VILLE & CAMPAGNE”

Un atelier ouvert à tous pour jouer avec les mots et imaginer une correspondance entre ville et campagne. Venez écrire, échanger et laisser parler votre créativité. Gratuit, sur inscription. .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71

WRITING WORKSHOP

?CROSSED LETTERS BETWEEN TOWN & COUNTRY?

