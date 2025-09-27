Atelier d’écriture Châteauneuf-du-Faou

Atelier d’écriture Châteauneuf-du-Faou samedi 27 septembre 2025.

Atelier d’écriture

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-09-27 09:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Depuis octobre 2024, Jean-Claude Samoyeau châteauneuvien auteur de deux romans, propose mensuellement un atelier d’écriture autour du couple Sérusier. Suite au succès de cette première édition, un nouveau créneau est ouvert pour la saison 2025/2026 au Musée Sérusier.

L’atelier d’écriture est ouvert à toutes et à tous, quel que soit son âge ou sa connaissance des peintres. Cet atelier offrira de s’exprimer autour des tableaux selon un point de vue choisi par l’auteur celui de l’artiste, d’un modèle, d’un observateur extérieur, etc. Le style sera laissé à l’appréciation de chacun. Par le biais de l’écriture, il s’agira de s’approprier librement l’œuvre des Sérusier afin d’aboutir, au terme du cycle, à une petite nouvelle.

L’atelier sera encadré par Jean-Claude Samoyeau et l’équipe du Musée Sérusier. Les séances de 2h se dérouleront un samedi par mois dans la salle Théo Yvinec du musée. La participation est gratuite, mais le nombre de place est limité l’inscription est obligatoire.

Renseignements et inscriptions au 06 68 90 30 46 ou jecrisserusier@gmail.com .

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 68 90 30 46

