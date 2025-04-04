Atelier d’écriture Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Atelier d’écriture

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-11-07 14:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07 2025-12-05

Vous avez envie d’écrire, de jouer avec les mots, de coucher vos idées sur papier, de partager l’écrit avec d’autres dans une ambiance de confiance et de convivialité ?

Rejoignez l’Atelier d’Écriture les premiers vendredis du mois à 14h.

Tout public Accès libre .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr

