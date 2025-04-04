Atelier d’écriture Médiathèque Quai des Mots Chauffailles
Atelier d’écriture Médiathèque Quai des Mots Chauffailles vendredi 7 novembre 2025.
Atelier d’écriture
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-11-07 14:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07 2025-12-05
Vous avez envie d’écrire, de jouer avec les mots, de coucher vos idées sur papier, de partager l’écrit avec d’autres dans une ambiance de confiance et de convivialité ?
Rejoignez l’Atelier d’Écriture les premiers vendredis du mois à 14h.
Tout public Accès libre .
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr
