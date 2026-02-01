Atelier d’écriture Médiathèque Quai des Mots Chauffailles

Atelier d’écriture

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 14:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-04-24

Vous avez envie d’écrire, de jouer avec les mots, de coucher vos idées sur papier, de partager l’écrit avec d’autres dans une ambiance de confiance et de convivialité ?

Rejoignez l’Atelier d’Écriture les premiers vendredis du mois à 14h.

Tout public Sur inscription .

Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Chauffailles a été mis à jour le 2026-01-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)