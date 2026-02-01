Atelier d’écriture Médiathèque Quai des Mots Chauffailles
Atelier d’écriture Médiathèque Quai des Mots Chauffailles vendredi 6 février 2026.
Atelier d’écriture
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-04-24
Vous avez envie d’écrire, de jouer avec les mots, de coucher vos idées sur papier, de partager l’écrit avec d’autres dans une ambiance de confiance et de convivialité ?
Rejoignez l’Atelier d’Écriture les premiers vendredis du mois à 14h.
Tout public Sur inscription .
Médiathèque Quai des Mots 4 Rue Élie Maurette Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 52 29 quaidesmots@bsb71.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier d’écriture
L’événement Atelier d’écriture Chauffailles a été mis à jour le 2026-01-29 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)