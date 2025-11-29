Atelier d’écriture Maison Communale des Services Chazemais

Atelier d’écriture

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais

Début : 2025-11-29 09:00:00

fin : 2025-11-29 12:00:00

2025-11-29

Vous avez aimé Au fil des mots ou vous n’avez pas pu y participer ?

Bonne nouvelle une nouvelle session vous attend !



Inscriptions au Grillon avant le 15 novembre

.

Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 33 46

English :

Did you enjoy Au fil des mots, or were you unable to take part?

Good news: a new session is waiting for you!



Registration at Le Grillon before November 15

German :

Ihnen hat Au fil des mots gefallen oder Sie konnten nicht teilnehmen?

Gute Nachrichten: Eine neue Runde wartet auf Sie!



Anmeldungen für Le Grillon bis zum 15. November

Italiano :

Vi è piaciuto Au fil des mots o non avete potuto partecipare?

Buone notizie: una nuova sessione vi aspetta!



Iscrivetevi a Le Grillon entro il 15 novembre

Espanol :

¿Le ha gustado Au fil des mots o no ha podido participar?

Buenas noticias: ¡una nueva sesión le está esperando!



Inscríbete en Le Grillon antes del 15 de noviembre

