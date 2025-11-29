Atelier d’écriture Maison Communale des Services Chazemais
Atelier d’écriture
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais Allier
Début : 2025-11-29 09:00:00
fin : 2025-11-29 12:00:00
2025-11-29
Vous avez aimé Au fil des mots ou vous n’avez pas pu y participer ?
Bonne nouvelle une nouvelle session vous attend !
Inscriptions au Grillon avant le 15 novembre
Maison Communale des Services 2 route des Bois Menus Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 04 33 46
English :
Did you enjoy Au fil des mots, or were you unable to take part?
Good news: a new session is waiting for you!
Registration at Le Grillon before November 15
German :
Ihnen hat Au fil des mots gefallen oder Sie konnten nicht teilnehmen?
Gute Nachrichten: Eine neue Runde wartet auf Sie!
Anmeldungen für Le Grillon bis zum 15. November
Italiano :
Vi è piaciuto Au fil des mots o non avete potuto partecipare?
Buone notizie: una nuova sessione vi aspetta!
Iscrivetevi a Le Grillon entro il 15 novembre
Espanol :
¿Le ha gustado Au fil des mots o no ha podido participar?
Buenas noticias: ¡una nueva sesión le está esperando!
Inscríbete en Le Grillon antes del 15 de noviembre
