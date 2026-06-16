Atelier d’écriture chez Henriette et Ginette chez Henriette et Ginette Pommiers-Moulons
Atelier d’écriture chez Henriette et Ginette chez Henriette et Ginette Pommiers-Moulons mardi 7 juillet 2026.
Pommiers-Moulons
Atelier d’écriture chez Henriette et Ginette
chez Henriette et Ginette 2 route de chez Viaud Pommiers-Moulons Charente-Maritime
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:00:00
fin : 2026-07-07 16:30:00
Date(s) :
2026-07-07
Je vous propose un atelier d’écriture exceptionnel dans un lieu atypique, chargé de la mémoire d’objets anciens glanés et mis en valeur par Mélanie dans son atelier-brocante de Pommiers-Moulons, près de Montendre.
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chez Henriette et Ginette 2 route de chez Viaud Pommiers-Moulons 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 50 06 74 contact@boucledencre.fr
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English :
I’m offering an “exceptional” writing workshop in a unique setting, steeped in the memories of antique objects collectedand showcased by Mélanie in her studio and antique shop in Pommiers-Moulons, near Montendre.
L’événement Atelier d’écriture chez Henriette et Ginette Pommiers-Moulons a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge