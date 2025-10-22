ATELIER D’ÉCRITURE & COCKTAIL POÉTIQUE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Peyre en Aubrac
ATELIER D’ÉCRITURE & COCKTAIL POÉTIQUE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES Peyre en Aubrac mercredi 22 octobre 2025.
ATELIER D’ÉCRITURE & COCKTAIL POÉTIQUE DANS LE CADRE DU FESTIVAL SOURCES POÉTIQUES
Peyre en Aubrac Lozère
17h Atelier d’écriture (adultes, ados)
[gratuit]
Les Sources poétiques proposent un atelier d’écriture animé par Sophie Palisson.
Inscriptions et renseignements 06 77 36 59 73. Suivi du…
19h Cocktail poétique
Venez partager vos poèmes (lus ou écrits) et rencontrer des poètes (B. Guérin et D. Sampiero), en trinquant à la poésie avec les cocktails et mocktails (sans alcool) créés en Lozère;
Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie
English :
5pm Writing workshop (adults, teens)
[free]
Les Sources poétiques offers a writing workshop led by Sophie Palisson.
Registration and information: 06 77 36 59 73. Followed by?
7pm Poetic cocktail
Come and share your poems (read or written) and meet the poets (B. Guérin and D. Sampiero), toasting poetry with cocktails and mocktails (alcohol-free) created in Lozère;
German :
17 Uhr Schreibwerkstatt (Erwachsene, Teenager)
[kostenlos]
Les Sources poétiques bieten einen Schreibworkshop an, der von Sophie Palisson geleitet wird.
Anmeldungen und Informationen: 06 77 36 59 73. Anschließend folgt der?
19 Uhr Poetischer Cocktail
Teilen Sie Ihre Gedichte (gelesen oder geschrieben) und treffen Sie Dichter (B. Guérin und D. Sampiero), während Sie mit in der Lozère kreierten Cocktails und Mocktails (ohne Alkohol) auf die Poesie anstoßen;
Italiano :
ore 17.00 Laboratorio di scrittura (adulti, adolescenti)
[gratuito]
Les Sources poétiques propone un laboratorio di scrittura condotto da Sophie Palisson.
Iscrizione e informazioni: 06 77 36 59 73. A seguire?
ore 19.00 Cocktail poetico
Venite a condividere le vostre poesie (lette o scritte) e a conoscere i poeti (B. Guérin e D. Sampiero), brindando alla poesia con cocktail e mocktail (analcolici) creati in Lozère;
Espanol :
17h Taller de escritura (adultos, adolescentes)
[gratuito]
Les Sources poétiques propone un taller de escritura dirigido por Sophie Palisson.
Inscripciones e información: 06 77 36 59 73. A continuación?
19.00 h Cóctel poético
Venga a compartir sus poemas (leídos o escritos) y a conocer a los poetas (B. Guérin y D. Sampiero), mientras brinda por la poesía con cócteles y mocktails (sin alcohol) creados en Lozère;
