Atelier d’écriture Bar’Ouf Café Collemiers
Atelier d’écriture Bar’Ouf Café Collemiers lundi 22 septembre 2025.
Atelier d’écriture
Bar’Ouf Café 8 Rue de la Vossière Collemiers Yonne
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-22 14:30:00
fin : 2025-12-15 16:30:00
Date(s) :
2025-09-22 2025-10-13 2025-11-24 2025-12-15
La rentrée est proche, vous recherchez peut-être des idées d’activités ! .
Bar’Ouf Café 8 Rue de la Vossière Collemiers 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 95 99 16 94 corinne.mauir@ateliersdesmots.fr
English : Atelier d’écriture
German : Atelier d’écriture
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’écriture Collemiers a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Sens et Sénonais