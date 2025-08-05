Atelier d’écriture consacré aux déclarations d’amour Rue Pont-Ar-Laër Moëlan-sur-Mer
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L'Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère
2026-02-14 10:30:00
2026-02-14 12:30:00
2026-02-14
Dans le cadre du concours de déclarations d’amour organisé par la médiathèque, l’écrivaine Betty Marescaux-Tyteca animera un atelier d’écriture consacré aux déclarations d’amour.
À partir de 12 ans, Inscription recommandée.
Tout public .
Rue Pont-Ar-Laër Médiathèque L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 75 39
