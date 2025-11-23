Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’écriture créatif Simacourbe

Atelier d'écriture créatif

Atelier d’écriture créatif Simacourbe dimanche 23 novembre 2025.

Atelier d’écriture créatif

Bibliothèque Simacourbe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23

Date(s) :
2025-11-23

Une bénévole animera un atelier d’écriture, créatif, pour laisser libre cours à son imagination…   .

Bibliothèque Simacourbe 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 50 62 

English : Atelier d’écriture créatif

German : Atelier d’écriture créatif

Italiano :

Espanol : Atelier d’écriture créatif

L’événement Atelier d’écriture créatif Simacourbe a été mis à jour le 2025-10-28 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran