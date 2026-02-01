Atelier d’écriture créative avec Daniel De Bruycker Percy Percy-en-Normandie

Atelier d’écriture créative avec Daniel De Bruycker

Percy Cancan Café Percy-en-Normandie Manche

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Samedi 7 février de 15h à 17h (puis tous les 15 jours), l’auteur belge Daniel De Bruycker vous propose un cycle d’ateliers d’écriture créative (gratuit pour les adhérents, sur inscription) pour adultes.

Places limitées. .

Percy Cancan Café Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

