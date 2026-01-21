Atelier d’écriture créative avec la CPTS Bibliothèque Saint-Eloi Paris

✍️ Atelier

: « Mon Journal Créatif » – Et si vous preniez un moment pour

mettre vos émotions en couleurs et en mots ?

Dans le cadre d’un partenariat avec la CPTS, la bibliothèque Saint-Éloi vous ouvre ses portes pour un atelier

unique mêlant écriture et arts plastiques. Que vous aimiez déjà écrire ou que

vous n’ayez jamais osé essayer, cet espace est fait pour vous.

✨ Un

voyage guidé par

Aude Ceccarelli

L’atelier sera animé par Aude Ceccarelli,

écrivaine et spécialiste des ateliers d’écriture créative. Avec une approche

bienveillante et accessible, elle vous accompagnera dans l’exploration de votre

imagination et de vos émotions pour créer votre propre journal créatif.

Pourquoi

participer ?

Libérer

sa plume : Explorer sa santé mentale

et ses ressentis à travers des exercices d’écriture guidés.

un objet unique : Composer un journal

qui vous ressemble, mêlant vos textes à une mise en forme artistique.

: Participer à une action collective où la culture

et le soin se rencontrent pour changer de regard sur la santé mentale.

: Un stand dédié sera à votre disposition pour

découvrir les ressources locales en santé mentale.

samedi 11 avril, 15h à 18h

tout public dès 16 ans

sur inscription à partir du 11 mars

En partenariat avec la CPTS du 12e arrondissement (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/



