Atelier d’écriture créative avec la CPTS Bibliothèque Saint-Eloi Paris samedi 11 avril 2026.
✍️ Atelier
: « Mon Journal Créatif » – Et si vous preniez un moment pour
mettre vos émotions en couleurs et en mots ?
Dans le cadre d’un partenariat avec la CPTS, la bibliothèque Saint-Éloi vous ouvre ses portes pour un atelier
unique mêlant écriture et arts plastiques. Que vous aimiez déjà écrire ou que
vous n’ayez jamais osé essayer, cet espace est fait pour vous.
✨ Un
voyage guidé par
Aude Ceccarelli
L’atelier sera animé par Aude Ceccarelli,
écrivaine et spécialiste des ateliers d’écriture créative. Avec une approche
bienveillante et accessible, elle vous accompagnera dans l’exploration de votre
imagination et de vos émotions pour créer votre propre journal créatif.
Pourquoi
participer ?
- Libérer
sa plume : Explorer sa santé mentale
et ses ressentis à travers des exercices d’écriture guidés.
- Créer
un objet unique : Composer un journal
qui vous ressemble, mêlant vos textes à une mise en forme artistique.
- Déstigmatiser
: Participer à une action collective où la culture
et le soin se rencontrent pour changer de regard sur la santé mentale.
- S’informer
: Un stand dédié sera à votre disposition pour
découvrir les ressources locales en santé mentale.
samedi 11 avril, 15h à 18h
tout public dès 16 ans
sur inscription à partir du 11 mars
En partenariat avec la CPTS du 12e arrondissement (Communauté Professionnelle Territoriale de Santé).
Le samedi 11 avril 2026
de 15h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Bibliothèque Saint-Eloi 23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris
+33153447030 bibliotheque.saint-eloi@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/ https://fr-fr.facebook.com/bibliothequesainteloi/
