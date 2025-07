Atelier d’écriture créative « Brèves de marché et de comptoir » Cathédrale Coutances

Atelier d’écriture créative « Brèves de marché et de comptoir »

Cathédrale 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances Manche

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17

Atelier d’écriture créative pour raconter Coutances « À travers les lieux, les mots » avec Claire Larquemain.

Cathédrale 1 Rue du Puits Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70 mediatheque@communaute-coutances.fr

English : Atelier d’écriture créative « Brèves de marché et de comptoir »

Creative writing workshop to tell the story of Coutances « Through places, through words » with Claire Larquemain.

German :

Kreativer Schreibworkshop zum Erzählen von Coutances « À travers les lieux, les mots » mit Claire Larquemain.

Italiano :

Laboratorio di scrittura creativa per raccontare la storia di Coutances « Attraverso luoghi e parole » con Claire Larquemain.

Espanol :

Taller de escritura creativa para contar la historia de Coutances « A través de los lugares y las palabras » con Claire Larquemain.

