Atelier d’écriture créative : Contes de ville et de campagne Bibliothèque Gutenberg Paris mercredi 10 décembre 2025.
A partir d’un jeu original conçu par l’une de nos bibliothécaires, voici un atelier d’écriture créative pour les enfants.
Venez créer des histoires très drôles, souvent haletantes, toujours étonnantes, éventuellement fantasques, parfois sans queue ni tête ! ET sans aucun doute fantastiques !
Rejoignez nous pour un voyage à travers les villes et les campagnes de l’imagination.
Sur inscription, dès 8 ans.
Atelier d’écriture de contes détournés à destination des autrices et auteurs en herbe.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans.
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris
Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d'Aulas 75015 Paris

https://www.facebook.com/BibGutenberg/?locale=fr_FR