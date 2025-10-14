ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE Frontignan

ATELIER D’ÉCRITURE CRÉATIVE

Rue du Vercors Frontignan Hérault

Début : 2025-10-14

fin : 2025-10-14

2025-10-14

Proposés par l’association la Fabrikulture.Pas de niveau requis, juste le plaisir de rire ou de s’émouvoir ensemble par le truchement de l’écrit. L’animatrice donne une proposition, on écrit pendant une vingtaine de minutes, on lit son texte si on le souhaite. On se régale et on recommence. .

Rue du Vercors Frontignan 34110 Hérault Occitanie

English :

No level required, just the pleasure of laughing or moving together through the written word.

German :

Kein Niveau erforderlich, nur das Vergnügen, gemeinsam über das geschriebene Wort zu lachen oder sich zu bewegen.

Italiano :

Non è richiesto alcun livello, solo il piacere di ridere o commuoversi insieme attraverso la parola scritta.

Espanol :

No se requiere nivel, sólo el placer de reír o emocionarse juntos a través de la palabra escrita.

