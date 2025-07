Atelier d’écriture créative » Instantanés » La Fabrique francophone Cahors

Atelier d’écriture créative » Instantanés »

Début : 2025-07-24 10:00:00

fin : 2025-07-24 16:00:00

2025-07-24

Atelier d’écriture créative autour de la micronouvelle

Un regard au cœur de la fête, un volet qui claque, une moto qui part en trombe… parfois, quelques lignes suffisent à raconter tout un monde.

L’atelier d’écriture Instantanés est dédié à la micronouvelle, un genre bref et intense qui capte l’essentiel en un trait de plume. Comme une photographie, la micronouvelle fige le moment-clé. Elle suggère un contexte, joue avec l’implicite, maîtrise le rythme pour réussir la chute.

Pendant cette journée, vous serez invité à écrire court, mais fort. Venez débordant d’imagination à la rencontre de votre écriture précise et percutante.

Sans prérequis, cet atelier est ouvert à tous ceux qui veulent explorer le genre bref.

– La découverte de la micronouvelle

– Des propositions d’écriture ludiques pour stimuler la créativité

– Des propositions d’écriture sur le non-dit, l’implicite et la chute.

– La création de vos propres « instantanés littéraires » 40 .

La Fabrique francophone 256 Quai Ségur d’Aguesseau Cahors 46000 Lot Occitanie 1plumesurmesure@gmail.com

English :

Creative writing workshop around the micronouvelle

A look into the heart of a party, a shutter slamming, a motorcycle racing away? sometimes, a few lines are enough to tell the story of an entire world.

The Instantanés writing workshop is dedicated to the short story, a brief, intense genre that captures the essential in a single stroke of the pen. Like a photograph, the micronouvelle freezes the key moment. It suggests a context, plays with the implicit, masters the rhythm to achieve the punchline.

During the day, you’ll be invited to write short, but hard. Come and join us, brimming with imagination, as we meet your precise and powerful writing style.

With no prerequisites, this workshop is open to anyone who wants to explore the short genre.

German :

Workshop zum kreativen Schreiben rund um die Mikronovelle

Ein Blick in die Mitte einer Party, ein Fensterladen, der zugeschlagen wird, ein Motorrad, das losbraust? manchmal reichen ein paar Zeilen, um eine ganze Welt zu erzählen.

Die Schreibwerkstatt Instantanés ist der Mikronovelle gewidmet, einer kurzen und intensiven Gattung, die das Wesentliche in einem Federstrich festhält. Wie eine Fotografie friert die Kurzgeschichte den entscheidenden Moment ein. Sie deutet einen Kontext an, spielt mit dem Impliziten, beherrscht den Rhythmus und sorgt für eine gelungene Pointe.

An diesem Tag werden Sie eingeladen, kurz, aber heftig zu schreiben. Kommen Sie voller Phantasie und treffen Sie Ihre präzise und schlagfertige Schrift.

Dieser Workshop ist offen für alle, die das Genre der kurzen Texte erforschen möchten.

Italiano :

Laboratorio di scrittura creativa basato sul micro racconto

Uno sguardo nel cuore di una festa, una tapparella che sbatte, una moto che sfreccia via? a volte, poche righe possono raccontare la storia di un intero mondo.

Il laboratorio di scrittura Instantanés è dedicato al racconto breve, un genere breve e intenso che cattura l’essenziale in un solo tratto di penna. Come una fotografia, il racconto breve cattura il momento chiave. Suggerisce un contesto, gioca con gli impliciti e padroneggia il ritmo per arrivare alla battuta finale.

Nel corso della giornata, sarete invitati a scrivere storie brevi ma potenti. Venite, pieni di immaginazione, per incontrare la vostra scrittura precisa e incisiva.

Senza prerequisiti, questo workshop è aperto a chiunque voglia esplorare il genere breve.

Espanol :

Taller de escritura creativa basado en el microrrelato

Una mirada al corazón de una fiesta, un portazo, una moto que se aleja a toda velocidad.. a veces, unas pocas líneas pueden contar la historia de todo un mundo.

El taller de escritura Instantanés está dedicado al relato corto, un género breve e intenso que capta lo esencial de un solo trazo. Como una fotografía, el relato corto capta el momento clave. Sugiere un contexto, juega con lo implícito y domina el ritmo para lograr el remate.

A lo largo del día se le invitará a escribir relatos breves pero contundentes. Venga, rebosante de imaginación, al encuentro de su escritura precisa y punzante.

Sin requisitos previos, este taller está abierto a cualquiera que desee explorar el género breve.

