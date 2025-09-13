ATELIER D’ECRITURE CREATIVE Langres

Café Associatif le Moulin à Paroles Langres Haute-Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13 2025-10-09 2025-11-29 2025-12-11

Tout public

Explorez votre créativité !

Vous cherchez une façon de laisser libre cours à votre imagination et de découvrir de nouveaux horizons artistiques ? Rejoignez-nous pour un atelier d’écriture ouvert à tous.

Atelier tout public animé par Claire Gondor le 13 septembre et le 29 novembre.

Atelier tout public animé par Stéphane Bredelet le 09 octobre et le 11 décembre. .

Café Associatif le Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com

