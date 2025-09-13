ATELIER D’ECRITURE CREATIVE Langres
Café Associatif le Moulin à Paroles Langres Haute-Marne
Entrée libre
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
2025-09-13 2025-10-09 2025-11-29 2025-12-11
Tout public
Explorez votre créativité !
Vous cherchez une façon de laisser libre cours à votre imagination et de découvrir de nouveaux horizons artistiques ? Rejoignez-nous pour un atelier d’écriture ouvert à tous.
Atelier tout public animé par Claire Gondor le 13 septembre et le 29 novembre.
Atelier tout public animé par Stéphane Bredelet le 09 octobre et le 11 décembre. .
Café Associatif le Moulin à Paroles Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com
