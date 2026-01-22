Atelier d’écriture créative Local 90 Local 90 Périgueux

Atelier d’écriture créative Local 90

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-14

fin : 2026-05-30

2026-02-14 2026-03-14 2026-04-18 2026-05-30 2026-06-13

Vous aimez écrire et l’inspiration vous manque ?!

Rejoignez-nous un samedi/mois au Local 90, Quartier Saint Martin à Périgueux, de 15h à 17h30.

Vous y trouverez des jeux d’écriture ludiques et créatifs à partager dans un groupe chaleureux et respectueux.

Venez réveiller votre créativité et retrouver le goût des mots, pour le plaisir et en toute simplicité ! .

Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 15 59 lelocal90@gmail.com

English : Atelier d’écriture créative Local 90

