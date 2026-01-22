Atelier d’écriture créative Local 90 Local 90 Périgueux
Atelier d’écriture créative Local 90 Local 90 Périgueux samedi 14 février 2026.
Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux Dordogne
Tarif : – – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-02-14 2026-03-14 2026-04-18 2026-05-30 2026-06-13
Vous aimez écrire et l’inspiration vous manque ?!
Rejoignez-nous un samedi/mois au Local 90, Quartier Saint Martin à Périgueux, de 15h à 17h30.
Vous y trouverez des jeux d’écriture ludiques et créatifs à partager dans un groupe chaleureux et respectueux.
Venez réveiller votre créativité et retrouver le goût des mots, pour le plaisir et en toute simplicité ! .
Local 90 90 Rue Gambetta Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 09 15 59 lelocal90@gmail.com
English : Atelier d’écriture créative Local 90
L’événement Atelier d’écriture créative Local 90 Périgueux a été mis à jour le 2026-01-19 par OT Communal de Périgueux