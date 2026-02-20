Atelier d’écriture créative Luçon
4 Place du Petit Booth Luçon Vendée
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-05 10:00:00
fin : 2026-03-05 12:00:00
C’est quoi un atelier d’écriture créative?
– C’est un atelier destiné aux adultes, sans niveau prérequis.
– Il s’agit de s’amuser en écrivant, et en partageant avec les autres participants (maximum 8 ).
– Chaque atelier suit un thème, et je propose plusieurs petits exercices , en temps limité (mais souple). Différents genres sont explorés.
– Chacun est invité à écrire librement, selon sa sensibilité.
– l’écriture est suivie d’un temps de partage avec une lecture à voix haute, qui n’est jamais obligatoire.
– Parfois les textes sont écrits à plusieurs…
– Une attention particulière est portée à la bienveillance, au respect et à la confidentialité.
Aucune attente de performance, aucun jugement.
– L’atelier est un lieu où l’on accueille les textes tels qu’ils sont, où l’on encourage l’expression singulière de chacun, et où la diversité des voix fait la richesse du groupe. .
4 Place du Petit Booth Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 44 59 63 72 aufinmot@gmail.com
English :
This is a workshop for adults, with no pre-requisites. It’s all about having fun writing, and sharing with other participants (maximum 8).
Each workshop follows a theme, and I propose several short exercises, in a limited (but flexible) timeframe. Different genres are explored.
