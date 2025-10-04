Atelier d’écriture créative Médiathèque de Condé Sainte Libiaire Condé-Sainte-Libiaire

Atelier d’écriture créative Médiathèque de Condé Sainte Libiaire Condé-Sainte-Libiaire samedi 4 octobre 2025.

Atelier d’écriture créative Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque de Condé Sainte Libiaire Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

« Venez jouer

avec les mots !!

Guidés par les propositions ludiques de Karine, passez un moment convivial en s’amuser avec les mots.

L’occasion d’explorer sa propre capacité d’imagination et de création…

Aucun pré-requis juste votre envie. »

Médiathèque de Condé Sainte Libiaire Espace Georges POMPIDOU, 1er étage 12 rue de Montry 77450 condé sainte libiaire Condé-Sainte-Libiaire 77450 Seine-et-Marne Île-de-France 0160049235 [{« type »: « phone », « value »: « 0160049235 »}, {« type »: « email », « value »: « bib.conde@laposte.net »}]

« Venez jouer