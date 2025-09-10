Atelier d’écriture créative Osez vivre ! Haguenau

Atelier d’écriture créative Osez vivre ! Haguenau mercredi 10 septembre 2025.

Atelier d’écriture créative Osez vivre !

5 Fossé des Tanneurs Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-10 15:15:00

fin : 2025-09-10 17:00:00

Date(s) :

2025-09-10

L’écriture est comme une sorte de méditation, un moyen de guérison, une arme incontournable pour Jane ARM, jeune poétesse franco-arménienne. Passionnée de poésie, elle compose des poèmes pour transmettre des messages et des émotions de toutes sortes.

« L’écriture précède la lecture,

C’est un autre voyage, une autre aventure.

Sans elle, il n’y aurait pas d’histoire,

Elle nous aide à comprendre et mieux voir. »

Jane ARM

L’écriture est comme une sorte de méditation, un moyen de guérison, une arme incontournable pour Jane ARM, jeune poétesse franco-arménienne. Passionnée de poésie, elle compose des poèmes pour transmettre des messages et des émotions de toutes sortes.

Actuellement, elle souhaite partager, avec joie, les bienfaits de l’écriture. Elle vous invite donc à participer à un voyage intérieur pour se retrouver face à face avec vous-même et oser. Oser être soi-même. Oser accepter le passé, les blessures, sa personnalité, ses propres erreurs… Oser dire oui ou non. Oser être libre ! Oser vivre ! Oser venir ! .

5 Fossé des Tanneurs Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 12 27 91 63 janearmpoetry@gmail.com

English :

Writing is a kind of meditation, a means of healing, an indispensable weapon for Jane ARM, a young French-Armenian poet. Passionate about poetry, she composes poems to convey messages and emotions of all kinds.

German :

Das Schreiben ist wie eine Art Meditation, ein Heilmittel, eine unumgängliche Waffe für Jane ARM, eine junge französisch-armenische Dichterin. Als leidenschaftliche Dichterin verfasst sie Gedichte, um Botschaften und Emotionen aller Art zu vermitteln.

Italiano :

La scrittura è una sorta di meditazione, un mezzo di guarigione, un’arma indispensabile per Jane ARM, giovane poetessa franco-armena. Appassionata di poesia, compone poesie per trasmettere messaggi ed emozioni di ogni tipo.

Espanol :

Escribir es una especie de meditación, un medio de curación, un arma indispensable para Jane ARM, una joven poeta franco-armenia. Apasionada de la poesía, compone poemas para transmitir mensajes y emociones de todo tipo.

L’événement Atelier d’écriture créative Osez vivre ! Haguenau a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau