Atelier d’écriture créative Café associatif Bilera Etxea Urcuit

Atelier d’écriture créative

Café associatif Bilera Etxea 154 route du bourg Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

2026-03-16

Le café a le plaisir de vous convier à son prochain atelier mensuel d’écriture spontanée et créative.

Animée par Veronic, de la structure Pause et Plume , cette session ludique ne nécessite pas de prérequis.

Dans une atmosphère bienveillante et conviviale, cet atelier est l’occasion parfaite de libérer votre imagination et d’explorer le plaisir des mots.

Inscription obligatoire .

