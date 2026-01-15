Atelier d’écriture créative Veules-les-Roses

Atelier d’écriture créative

La bibliothèque lance un atelier d’écriture en 2026.

Cet atelier sera animé par Anne-Laure Brisac, Directrice des éditions Signes & Balises.

Anne-Laure nous fera le plaisir et l’honneur de venir en personne présenter cet atelier lors du dîner partagé du Club de lecture, le 10 Janvier au tennis club de Veules, 19H30.

L’organisation prévue à ce jour est la suivante

> Atelier actif seulement en hiver jusqu’au début du printemps, à périodicité mensuelle, les premiers vendredis des mois de février à mai (4 séances en 2026, 6 février, 6 mars, 3 avril et 1er mai)

> Première séance le vendredi 6 février fin d’après-midi 18H,

> Durée de l’atelier 3H,

> A la bibliothèque de Veules,

> Participation 40€ par séance, inscription à la séance sans aucune obligation de participer à toutes les séances .

Bibliothèque Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie biblio.veules@yahoo.fr

