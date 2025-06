Atelier d’écriture créative Médiathèque de l’Orangerie Vichy 10 juillet 2025 16:30

Allier

Atelier d’écriture créative Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins Vichy Allier

Animé par Stéphanie Bara, l’atelier d’écriture créative est un espace de liberté accessible à tous. Laissez-vous surprendre !





Gratuit sur inscription, 12 participants maximum

Réservation au 04.70.30.43.50

12 personnes maximum

Médiathèque de l’Orangerie 1 avenue des Célestins

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 43 50 mediatheque-orangerie@vichy-communaute.fr

English :

Led by Stéphanie Bara, the creative writing workshop is a free space accessible to all. Let yourself be surprised!





Free with registration, maximum 12 participants

Reservations on 04.70.30.43.50

12 people maximum

German :

Die von Stéphanie Bara geleitete Werkstatt für kreatives Schreiben ist ein für alle zugänglicher Freiraum. Lassen Sie sich überraschen!





Kostenlos nach Anmeldung, maximal 12 Teilnehmer

Reservierung unter 04.70.30.43.50

12 Personen maximal

Italiano :

Condotto da Stéphanie Bara, il laboratorio di scrittura creativa è uno spazio gratuito e accessibile a tutti. Lasciatevi sorprendere!





Gratuito con iscrizione, massimo 12 partecipanti

Si prega di prenotare al numero 04.70.30.43.50

massimo 12 persone

Espanol :

Dirigido por Stéphanie Bara, el taller de escritura creativa es un espacio gratuito y accesible a todos. ¡Déjese sorprender!





Gratuito con inscripción, máximo 12 participantes

Reserva en el 04.70.30.43.50

12 personas máximo

