Atelier d’écriture Créer un récit collectif La Maison des Ecritures La Rochelle
Atelier d’écriture Créer un récit collectif La Maison des Ecritures La Rochelle mercredi 22 avril 2026.
Atelier d’écriture Créer un récit collectif
La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-22
Atelier d’écriture organisé pour les journées de la Terre, au cours duquel les participants se projetteront dans un futur résilient à l’horizon 2050 sur le territoire de la Charente-Maritime.
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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
Writing workshop organized for Earth Days, during which participants will project themselves into a resilient future by 2050 in the Charente-Maritime region.
L’événement Atelier d’écriture Créer un récit collectif La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-24 par Nous La Rochelle
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