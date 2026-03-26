Atelier d’écriture Créer un récit collectif La Maison des Ecritures La Rochelle

Atelier d’écriture Créer un récit collectif

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Atelier d’écriture organisé pour les journées de la Terre, au cours duquel les participants se projetteront dans un futur résilient à l’horizon 2050 sur le territoire de la Charente-Maritime.

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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

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English :

Writing workshop organized for Earth Days, during which participants will project themselves into a resilient future by 2050 in the Charente-Maritime region.

L’événement Atelier d’écriture Créer un récit collectif La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-24 par Nous La Rochelle