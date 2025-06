Atelier d’écriture dans l’eau suivi d’une rencontre pique-nique partagé avec Irma Pelatan La Bouillotte 1 rue Cricri Saint-Jean-en-Royans 5 juillet 2025 10:30

Drôme

Début : 2025-07-05 10:30:00

fin : 2025-07-05 12:00:00

2025-07-05

Venez rencontrer l’autrice Irma Pelatan lors d’un atelier d’écriture surprenant dans l’eau !

Atelier sur réservation (places limitées). Matériel spécifique fourni, prévoir chaussures et vêtements d’eau.

En partenariat avec le camping Les bords de Lyonne.

Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 22 91 70 82 alabouillotte@gmail.com

English :

Come and meet author Irma Pelatan at a surprising writing workshop in the water!

Reservations required (places are limited). Specific equipment provided, please bring shoes and waterproof clothing.

In partnership with Les bords de Lyonne campsite.

German :

Treffen Sie die Autorin Irma Pelatan bei einem überraschenden Schreibworkshop im Wasser!

Workshop mit Reservierung (begrenzte Anzahl an Plätzen). Spezielle Materialien werden zur Verfügung gestellt, bitte bringen Sie Schuhe und Wasserkleidung mit.

In Zusammenarbeit mit dem Campingplatz Les bords de Lyonne.

Italiano :

Venite a conoscere l’autrice Irma Pelatan in un sorprendente laboratorio di scrittura in acqua!

Si prega di prenotare in anticipo (i posti sono limitati). Attrezzatura speciale fornita, si prega di portare scarpe e indumenti impermeabili.

In collaborazione con il campeggio Les bords de Lyonne.

Espanol :

¡Venga a conocer a la escritora Irma Pelatan en un sorprendente taller de escritura en el agua!

Se ruega reservar con antelación (las plazas son limitadas). Equipo especial proporcionado, por favor traiga zapatos y ropa impermeable.

En colaboración con el camping Les bords de Lyonne.

L'événement Atelier d'écriture dans l'eau suivi d'une rencontre pique-nique partagé avec Irma Pelatan Saint-Jean-en-Royans a été mis à jour le 2025-06-16