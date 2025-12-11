Atelier d’écriture dansant Rue du Hameau d’Étennemare Saint-Valery-en-Caux

Atelier d’écriture dansant

Atelier d’écriture dansant avec Déborah Mirabel. Pour les 8-12 ans

Séance à 14h et à 16h à la médiathèque

Dans ce 4e tome de L’École des Pointes, l’autrice emmène ses petits danseurs et ses petites danseuses à Rome pour participer

au célèbre ballet Casse-Noisette. Comment écrire sur la danse? Comment danser l’écriture? Déborah Mirabel propose un atelier d’écriture dansant afin de voir comment danse et écriture peuvent interagir.

Réservation obligatoire au 02 35 97 23 35 ou par mail à accueil-mediatheque@ville-saint-valery-en-caux.fr

En partenariat avec le Conservatoire Musique, Danse, Théâtre de la Côte d’Albâtre

Rencontre organisée dans le cadre de l’événement Lire en hiver.

Lire en Hiver, c’est le meilleur moment pour découvrir les actualités des auteurs, autrices et maisons d’édition normands, au plus près de chez vous. Du 20 janvier au 8 février, partez à la découverte d’univers artistiques et littéraires variés, dans les bibliothèques et librairies de Normandie.

Renseignements https://www.normandielivre.fr/lire-en-hiver/ .

Rue du Hameau d’Étennemare Médiathèque Christiane Doutart Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 23 35 accueil-mediatheque@ville-saint-valery-en-caux.fr

