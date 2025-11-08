Atelier d’écriture de chanson avec Étienne Détré Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Avant son concert samedi 8 novembre à 20h30 à la salle Condé Confluence à Sablons-sur-Huisne, le chanteur-auteur-compositeur Étienne Détré anime un atelier d’écriture de chansons. Contraintes de rimes, de pieds, de versification, avant la mise en musique seront au programme. Un moment de partage et de découverte pour plonger intimement dans la fabrication d’une chanson. Nombre de places limité, sur inscription.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

