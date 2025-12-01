Atelier d’écriture de chanson avec Martin Boyer Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris

Atelier d’écriture de chanson avec Martin Boyer Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris mercredi 10 décembre 2025.

Auteur-compositeur,
chanteur, comédien et multi-instrumentiste, Martin
Boyer a sorti l’année dernière son premier album « Terres arides » annoncé par son nouveau Clip : Calamity Jane. Une tournée
avec ses musiciens est prévue cet été dans les festivals partout en France.

Il
joue également dans le seul en scène « En route vers l’Olympia » et
dans deux autres spectacles jeunes publics.

En
parallèle à ces représentations il propose aux écoles et aux bibliothèques des
ateliers d’écritures dans lesquelles les élèves vont apprendre à écrire, à
composer et à interpréter leurs propres chansons.

Atelier d’écriture de chanson pour les enfants entre 6 et 9 ans.
Le mercredi 10 décembre 2025
de 14h00 à 16h00
gratuit Public enfants et jeunes.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal  75005 Paris
+33156817292 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr