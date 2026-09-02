Atelier d’écriture de chansons parodiques Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

Atelier d’écriture de chansons parodiques

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 10:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Plongez dans l’univers des Goguettes en découvrant les ficelles de l’écriture parodique. À partir d’une chanson existante, et en utilisant l’actualité politique, vous concevrez votre propre goguette.

_Organisé dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault_ .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54 billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Atelier d’écriture de chansons parodiques

L’événement Atelier d’écriture de chansons parodiques Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne