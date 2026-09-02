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Atelier d’écriture de chansons parodiques Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

samedi 21 novembre 2026 · Complexe culturel de l'Angelarde · Châtellerault

Atelier d’écriture de chansons parodiques Complexe culturel de l’Angelarde Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Complexe culturel de l'Angelarde
Adresse
44 rue de l'Angelarde
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

Atelier d’écriture de chansons parodiques

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 10:30:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Plongez dans l’univers des Goguettes en découvrant les ficelles de l’écriture parodique. À partir d’une chanson existante, et en utilisant l’actualité politique, vous concevrez votre propre goguette.
_Organisé dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault_   .

Complexe culturel de l’Angelarde 44 rue de l’Angelarde Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 85 46 54  billetterie@3t-chatellerault.fr

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English : Atelier d’écriture de chansons parodiques

L’événement Atelier d’écriture de chansons parodiques Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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