Atelier d’écriture de Haïku « Explorons le monde en 5-7-5 » — Printemps des Poètes, Musée des Augustins, Hazebrouck

Atelier d’écriture de Haïku « Explorons le monde en 5-7-5 » — Printemps des Poètes Mardi 17 mars, 18h30 Musée des Augustins Nord

Dans cet atelier, Dorothée Dehaudt, Claire Heele et Jean-Philippe Le Guevel vous accompagne dans l’écriture. À partir de quelques mots piochés, puis des vôtres, vous laisserez naître des poèmes légers, à partager dans une ambiance simple et bienveillante. Les haïkus pourront ensuite voyager entre vous, avant de clore l’heure autour d’un moment convivial.

Musée des Augustins à Hazebrouck

dès 16 ans || gratuit

Musée des Augustins 5 Rue des Augustins, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France

Venez découvrir le haïku, cette petite forme d’écriture poétique qui saisit l’instant.