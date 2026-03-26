Atelier d’écriture de haïkus Espace Culturel du Pays de Nay Nay
Atelier d’écriture de haïkus Espace Culturel du Pays de Nay Nay mercredi 15 avril 2026.
Atelier d’écriture de haïkus
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Inspirez-vous des photographies exposées par Jean Lavigne pour composer des haïkus, courts poèmes japonais de 3 vers. Vos créations viendront ensuite enrichir l’exposition. .
Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr
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English : Atelier d’écriture de haïkus
L’événement Atelier d’écriture de haïkus Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay