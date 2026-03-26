Atelier d’écriture de haïkus Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier d’écriture de haïkus

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Inspirez-vous des photographies exposées par Jean Lavigne pour composer des haïkus, courts poèmes japonais de 3 vers. Vos créations viendront ensuite enrichir l’exposition. .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

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English : Atelier d’écriture de haïkus

L’événement Atelier d’écriture de haïkus Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay