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Atelier d’écriture de haïkus Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier d’écriture de haïkus Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Atelier d’écriture de haïkus Espace Culturel du Pays de Nay Nay mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Espace Culturel du Pays de Nay

Adresse : 28 Place du Marcadieu

Ville : 64800 Nay

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Atelier d’écriture de haïkus

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Inspirez-vous des photographies exposées par Jean Lavigne pour composer des haïkus, courts poèmes japonais de 3 vers. Vos créations viendront ensuite enrichir l’exposition.   .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79  culture@paysdenay.fr

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English : Atelier d’écriture de haïkus

L’événement Atelier d’écriture de haïkus Nay a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay