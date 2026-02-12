ATELIER D’ÉCRITURE DE LETTRES Montpellier

ATELIER D’ÉCRITURE DE LETTRES

Offrez-vous une parenthèse douce et introspective avec cet atelier d’écriture bien-être, le samedi 14 février de 14h à 16h, à Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier).

Pendant 2h, prenez le temps d’écrire une lettre à la future vous (2027), guidée avec bienveillance, dans une ambiance chaleureuse et créative. Tout le matériel est fourni et une boisson au choix est incluse.

Tarif 15 € personne.

Sur réservation .

1348 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Treat yourself to a gentle, introspective interlude with this wellness writing workshop, on Saturday February 14th from 2pm to 4pm, at Pépita Café (Marché du Lez, Montpellier).

