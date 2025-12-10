ATELIER D’ÉCRITURE DE POÈMES ET CONCERT LES VOIX DU POÈME Saint-Martin-de-Boubaux
ATELIER D’ÉCRITURE DE POÈMES ET CONCERT LES VOIX DU POÈME Saint-Martin-de-Boubaux samedi 10 janvier 2026.
ATELIER D’ÉCRITURE DE POÈMES ET CONCERT LES VOIX DU POÈME
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Atelier d’écriture de poèmes accompagné par Marthe Omé à l’écriture et Anne Piffard au violoncelle. Atelier sur réservation. Suivi d’un concert Les Voix du Poème à 21h. Infos et réservations 09.87.52.69.63.
Au Café-Resto associatif L’Essentiel de Saint Martin de Boubaux
15h30 ; Atelier d’écriture de poèmes accompagné par Marthe Omé à l’écriture et Anne Piffard au violoncelle. Atelier sur réservation.
21h Suivi du Concert Les Voix du poème . .
Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel.smb@gmail.com
English :
Poetry writing workshop with Marthe Omé on writing and Anne Piffard on cello. Reservations required. Followed by a Les Voix du Poème concert at 9pm. Information and reservations: 09.87.52.69.63.
L’événement ATELIER D’ÉCRITURE DE POÈMES ET CONCERT LES VOIX DU POÈME Saint-Martin-de-Boubaux a été mis à jour le 2025-12-08 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère