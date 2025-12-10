ATELIER D’ÉCRITURE DE POÈMES ET CONCERT LES VOIX DU POÈME Saint-Martin-de-Boubaux

ATELIER D’ÉCRITURE DE POÈMES ET CONCERT LES VOIX DU POÈME

Café/Resto L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

2026-01-10

Atelier d’écriture de poèmes accompagné par Marthe Omé à l’écriture et Anne Piffard au violoncelle. Atelier sur réservation. Suivi d’un concert Les Voix du Poème à 21h. Infos et réservations 09.87.52.69.63.

Au Café-Resto associatif L’Essentiel de Saint Martin de Boubaux

15h30 ; Atelier d’écriture de poèmes accompagné par Marthe Omé à l’écriture et Anne Piffard au violoncelle. Atelier sur réservation.

21h Suivi du Concert Les Voix du poème . .

Café/Resto L'Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 lessentiel.smb@gmail.com

Poetry writing workshop with Marthe Omé on writing and Anne Piffard on cello. Reservations required. Followed by a Les Voix du Poème concert at 9pm. Information and reservations: 09.87.52.69.63.

